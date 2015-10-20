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    Не менее трех человек застрелены на митинге в Конго

    В столице страны прошли демонстрации против референдума

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Как минимум трое жителей Республики Конго скончались от огнестрельных ранений в столице страны Браззавиле в ходе демонстрации против референдума о переизбрании президента.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер.

    По его информации, тела погибших были доставлены в морг. О других подробностях происшествия пока не сообщалось.

    Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в конце сентября призвал провести референдум по конституционным изменениям, которые позволили бы ему переизбраться на третий срок в ходе выборов в 2016 году. Согласно нынешней конституции страны, президент не может избираться более чем на два срока.

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