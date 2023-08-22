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Не менее трех человек погибли в перестрелках на юго-западе Пакистана

Не менее трех человек погибли в перестрелках на юго-западе Пакистана По меньшей мере 3 человека погибли, 10 получили ранения за последнюю неделю в перестрелках враждующих группировок племени менгал в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.
Другие страны
22 августа 2023 г. 09:41

По меньшей мере 3 человека погибли, 10 получили ранения за последнюю неделю в перестрелках враждующих группировок племени менгал в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Dawn.

Столкновения происходили в районе города Вадх в нарушение соглашения о прекращении огня, достигнутого ранее старейшинами племени. В перестрелках применялись минометы и реактивные противотанковые гранатометы.

В Вадхе закрыли учебные заведения, не работает транспорт, прекратили работу рынки и магазины, что привело к нехватке в городе продуктов питания и предметов первой необходимости.

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