Не менее трех человек погибли в перестрелках на юго-западе Пакистана

По меньшей мере 3 человека погибли, 10 получили ранения за последнюю неделю в перестрелках враждующих группировок племени менгал в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

По меньшей мере 3 человека погибли, 10 получили ранения за последнюю неделю в перестрелках враждующих группировок племени менгал в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Dawn.

Столкновения происходили в районе города Вадх в нарушение соглашения о прекращении огня, достигнутого ранее старейшинами племени. В перестрелках применялись минометы и реактивные противотанковые гранатометы.

В Вадхе закрыли учебные заведения, не работает транспорт, прекратили работу рынки и магазины, что привело к нехватке в городе продуктов питания и предметов первой необходимости.