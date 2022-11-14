Не менее трех человек погибли из-за оползней на индонезийском острове Суматра

По меньшей мере три жителя погибли в результате оползней в провинции Лампунг на юге острова Суматра (Индонезия).

По меньшей мере три жителя погибли в результате оползней в провинции Лампунг на юге острова Суматра (Индонезия).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщает агентство Xinhua.

В Национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) отметили, что оползни были вызваны сильными проливным дождями, не прекращавшимися в регионе в минувшие выходные.

BNPB предупредило о продолжении дождей в ближайшие сутки в большинстве районов южной Суматры и возможности новых оползней.