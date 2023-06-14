Десятки человек погибли при крушении лодки в Нигерии

Десятки человек погибли в результате крушения лодки в центральном штате Квара Нигерии.

Десятки человек погибли в результате крушения лодки в центральном штате Квара Нигерии.

Как передает Report , об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на губернатора Абдулрахмана Абдулразака.

Инцидент произошел в общине Кпада района местного управления Патиги. Находившиеся на лодке возвращались со свадьбы из соседнего штата Нигер.

А. Абдулразак назвал инцидент "катастрофическим", отметив, что, хотя спасательные работы продолжаются, многие люди уже погибли. При этом он не назвал точное число жертв на данный момент.

"Губернатор продолжает следить за ходом развернутых спасательных работ, направленных на поиски возможных выживших", - указывается в заявлении.

При этом ряд зарубежных СМИ сообщают, что число погибших превысило 100 человек. В частности, CNN утверждает, что на борту лодки находились до 300 человек, из них более ста погибли, включая женщин и детей.

По предварительной версии, причиной инцидента стала перегруженность лодки.