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Не менее шести гражданских лиц погибли при столкновении на афгано-пакистанской границе

Не менее шести гражданских лиц погибли при столкновении на афгано-пакистанской границе По меньшей мере шесть человек погибли, еще 17 получили ранения в результате обстрела на афганско-пакистанской границе в районе КПП "Спин-Болдак - Чаман".
Другие страны
12 декабря 2022 г. 07:33
Не менее шести гражданских лиц погибли при столкновении на афгано-пакистанской границе

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 17 получили ранения в результате обстрела на афганско-пакистанской границе в районе КПП "Спин-Болдак - Чаман".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила межведомственная служба по связям с общественностью Минобороны Пакистана.

"11 декабря Пограничные силы Афганистана открыли неспровоцированный и беспорядочный огонь по гражданскому населению в Чамане, провинция Белуджистан, с применением тяжелых вооружений, включая артиллерию и минометы, в результате которого шесть гражданских лиц погибли, еще 17 человек получили ранения", - говорится в ее заявлении.

Как отметили в ведомстве, пакистанские пограничные войска дали "надлежащий и в то же время взвешенный ответ на неуместную агрессию", при этом избегая нападения на гражданских лиц в районе инцидента.

КПП "Спин-Болдак - Чаман" - один из ключевых пунктов на границе Пакистана и Афганистана, через который осуществляется торговля между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstan-Pakistan sərhədində qarşıdurma olub, ölən və yaralananlar var

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