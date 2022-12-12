Не менее шести гражданских лиц погибли при столкновении на афгано-пакистанской границе

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 17 получили ранения в результате обстрела на афганско-пакистанской границе в районе КПП "Спин-Болдак - Чаман".

По меньшей мере шесть человек погибли, еще 17 получили ранения в результате обстрела на афганско-пакистанской границе в районе КПП "Спин-Болдак - Чаман".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила межведомственная служба по связям с общественностью Минобороны Пакистана.

"11 декабря Пограничные силы Афганистана открыли неспровоцированный и беспорядочный огонь по гражданскому населению в Чамане, провинция Белуджистан, с применением тяжелых вооружений, включая артиллерию и минометы, в результате которого шесть гражданских лиц погибли, еще 17 человек получили ранения", - говорится в ее заявлении.

Как отметили в ведомстве, пакистанские пограничные войска дали "надлежащий и в то же время взвешенный ответ на неуместную агрессию", при этом избегая нападения на гражданских лиц в районе инцидента.

КПП "Спин-Болдак - Чаман" - один из ключевых пунктов на границе Пакистана и Афганистана, через который осуществляется торговля между двумя странами.