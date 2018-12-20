Шесть человек погибли в Мексике в столкновении похитителей топлива

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Не менее шести человек стали жертвами столкновения двух банд, которые занимаются похищением топлива из трубопроводов, в мексиканском штате Табаско. Об этом сообщила местная полиция, передает Report.

Инцидент произошел на шоссе Уимангильо-Ла-Вента. Как сообщает портал MVS Noticias, два человека были застрелены в салоне автомобиля, еще четверо были убиты на дороге. На месте происшествия работает полиция и армия. Кроме того, прокуратура штата установила защитное ограждение, чтобы провести необходимые экспертизы, но пока о результатах ничего не известно.