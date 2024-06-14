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Не менее шести человек стали жертвами нападения на бар в Мексике

Не менее шести человек стали жертвами нападения на бар в Мексике По меньшей мере шесть человек стали жертвами нападения на нелегальный бар в штате Табаско в Мексике.
Другие страны
14 июня 2024 г. 07:13
Не менее шести человек стали жертвами нападения на бар в Мексике

По меньшей мере шесть человек стали жертвами нападения на нелегальный бар в штате Табаско в Мексике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Milenio.

Инцидент произошел в городе Сан-Карлос в муниципалитете Макуспана. Группа вооруженных мужчин ворвалась в один из нелегальных баров и напала на находящихся там посетителей, распивающих алкогольные напитки.

Сообщается, что нападавшие использовали холодное оружие. Шесть человек были убиты, из которых двое - обезглавлены. Еще несколько человек получили ранения.

Издание напомнило, что на прошлой неделе в этом же городе напротив детского сада были найдены три обезглавленных тела, замотанных в белые простыни.

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