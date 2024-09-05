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Не менее шести человек погибли при опрокидывании лодки в Перу

Не менее шести человек погибли при опрокидывании лодки в Перу По меньшей мере шесть человек утонули в результате опрокидывания лодки в провинции Укаяли региона Лерото на север Перу.
Другие страны
5 сентября 2024 г. 05:23
Не менее шести человек погибли при опрокидывании лодки в Перу

По меньшей мере шесть человек утонули в результате опрокидывания лодки в провинции Укаяли региона Лерото на севере Перу.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Согласно информации, инцидент произошел в джунглях. Судно вышло из порта Пукальпа и направлялось в город Аталайя. Спустя несколько часов плавания оно потерпело крушение. По предварительной версии, инцидент произошел из-за столкновения с неустановленным объектом, который оказался под водой из-за повышения уровня реки.

На борту судна, рассчитанного на 68 пассажиров, находилось до 50 человек, в том числе несколько несовершеннолетних. Лодка отвечала всем требованиям безопасности, на борту имелись спасательные жилеты.

Власти устанавливают обстоятельства произошедшего.

Отметим, что аналогичный инцидент произошел в Лерото в воскресенье. Тогда при крушении лодки погибли четыре человека, включая одного несовершеннолетнего.

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