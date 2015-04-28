Не менее семи полицейских пострадали при беспорядках в Балтиморе

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь полицейских пострадали при беспорядках в городе Балтимор (штат Мэриленд), которые с новой силой вспыхнули в понедельник.

Report со ссылкой на РИА "Новости" напоминает, что проблемы в Балтиморе начались в середине апреля после того, как там был задержан 25-летний афроамериканец Фреди Грэй, который позднее скончался в больнице. Представители полиции сообщали, что он был задержан в районе, где ранее "была отмечена криминогенная деятельность, связанная с наркоторговлей". Накануне в Балтиморе в ходе акций протеста против жестокости полицейских были задержаны несколько десятков человек.

Как сообщил журналистам представитель полиции Балтимора, у пострадавших стражей порядка зафиксированы переломы.

"Мы намерены предпринять все необходимые меры для защиты жителей города и наших сотрудников", - сказал офицер, уточнив, что против нападающих применяют слезоточивый газ.

Он добавил, что неизвестные за время акций протеста уже разграбили несколько магазинов и разбили несколько машин.

В связи с беспорядками уже закрыты ряд магазинов и офисов в центре города, а также университет Мэриленда. Движение на нескольких улицах, где происходят столкновения, перекрыто: сотрудники полиции в касках, бронежилетах и со щитами блокируют протестующих.

Балтимор - крупнейший город штата Мэриленд с населением более 700 тыс. человек, большинство из которых афроамериканцы и выходцы из Латинской Америки. Город находится в 60 км к северо-востоку от столицы Вашингтона.