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    В Афганистане уничтожены 7 командиров "Талибана"

    Среди них бывший главарь талибов в регионе

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь полевых командиров террористического движения "Талибан" ликвидированы на юге Афганистана.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Hama Press, об этом сообщили в министерстве обороны Афганистана.

    Согласно информации, боевики были уничтожены в ходе операции ВВС республики в провинции Гильменд, среди них мулла Машар - бывший главарь талибов в регионе.

    Пока террористическая группировка не предоставила комментарии по этому поводу.

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