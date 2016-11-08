В Афганистане уничтожены 7 командиров "Талибана"

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь полевых командиров террористического движения "Талибан" ликвидированы на юге Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на агентство Hama Press, об этом сообщили в министерстве обороны Афганистана.

Согласно информации, боевики были уничтожены в ходе операции ВВС республики в провинции Гильменд, среди них мулла Машар - бывший главарь талибов в регионе.

Пока террористическая группировка не предоставила комментарии по этому поводу.