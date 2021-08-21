Не менее семи человек стали жертвами урагана "Грейс" в Мексике

Удар урагана "Грейс" по штату Веракрус на восточном побережье Мексики в субботу унес жизни по меньшей мере семи человек.

Удар урагана "Грейс" по штату Веракрус на восточном побережье Мексики в субботу унес жизни по меньшей мере семи человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на своем сайте газета El Universal.

По данным, в районе Брисас-дель-Рио-Седеньо в городе Халапа на жилой дом сошел оползень, убив шестерых членов одной семьи. Жертвой еще одного оползня в этом же населенном пункте стал семилетний ребенок. Более чем в 20 муниципалитетах региона были зафиксированы подтопления. Власти привлекли военнослужащих и полицейских к оказанию помощи населению.

Сведений об общем объеме нанесенного циклоном материального ущерба пока обнародовано не было. Согласно подсчетам Федеральной комиссии по электричеству, "Грейс" оставил без электроснабжения около 0,56 млн пользователей в штатах Веракрус, Идальго, Пуэбла и Сан-Луис-Потоси.

Ранее в субботу циклон, набравший силу урагана третьей категории, вышел на сушу в районе небольшого населенного пункта Теколутла в Веракрусе, после чего начал движение на юго-запад. К настоящему времени он потерял силу и превратился в тропический шторм, центр которого находится над штатом Мехико.

В четверг как ураган первой категории "Грейс" обрушился на штат Кинтана-Роо на полуострове Юкатан. По данным руководства региона, атмосферное явление причинило незначительный материальный ущерб и не привело к гибели людей.