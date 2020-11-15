Не менее семи человек погибли в жилом доме в Гонконге

По меньшей мере семь человек погибли, 17 пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в воскресенье в одном из жилых домов Гонконга.

По меньшей мере семь человек погибли, 17 пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в воскресенье в одном из жилых домов Гонконга.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета South China Morning Post.

По ее данным, все пострадавшие госпитализированы. Некоторым из них потребовалась реанимационная помощь.

Пожарным удалось взять возгорание под контроль через полчаса после прибытия на место происшествия, передает газета. Агентство "Синьхуа", в свою очередь, сообщило, что пожар был полностью ликвидирован в течение двух часов.

South China Morning Post отмечает, что пожар стал самым смертоносным в этом специальном административном районе Китая за последние 10 лет.

Полиция выясняет причины возгорания.