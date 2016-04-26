Не менее семи человек погибли в результате нападения на деревню в Нигерии

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь человек погибли в результате нападения на фермерскую деревню в штате Энугу на юго-востоке Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство France-Presse.

"Группа мужчин, вероятно скотоводов, напала в понедельник утром на деревню Нимбо. Семь человек были найдены мертвыми, еще шесть получили ранения", - цитирует агентство слова представителя местной полиции Эбере Амараизу. "По факту происшествия было начато расследование, в рамках которого планируется выяснить причины нападения и найти убийц", - добавил он.

По информации местных СМИ, нападавшие сожгли много домов. Мотивы действий злоумышленников неизвестны.