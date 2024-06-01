Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом на западе Боливии

Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом на западе Боливии

По меньшей мере семь человек погибли, более десятка пострадали в результате лобового столкновения грузовика с автобусом на западе Боливии.

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