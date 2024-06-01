Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом на западе Боливии

По меньшей мере семь человек погибли, более десятка пострадали в результате лобового столкновения грузовика с автобусом на западе Боливии.
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Согласно информации, инцидент произошел на трассе Эль-Альто — Копакабана в районе городка Вилаке. По предварительной версии, водитель грузовика выехал на встречную полосу движения и допустил лобовое столкновение с рейсовым автобусом.
В результате инцидента погибли по меньшей мере семь человек, включая одного ребенка, еще более десяти с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницы Эль-Альто.
В настоящее время полиция устанавливает причины произошедшего, выдвигается версия, что водитель грузовика мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.