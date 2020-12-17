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Не менее семи человек погибли из-за сильных дождей на юге Бразилии

Не менее семи человек погибли из-за сильных дождей на юге Бразилии По меньшей мере семь человек погибли из-за сильных дождей в бразильском штате Санта-Катарина на юге страны.
Другие страны
17 декабря 2020 г. 19:15
Не менее семи человек погибли из-за сильных дождей на юге Бразилии

По меньшей мере семь человек погибли из-за сильных дождей в бразильском штате Санта-Катарина на юге страны.

Как передает Report, об этом сообщил в четверг телеканал Globo.

По его данным, местные власти сначала сообщили об 11 жертвах стихии, однако затем скорректировали эти данные. Еще около 20 человек числятся пропавшими без вести.

Как указывает Globo, за последние 12 часов в регионе выпало более 120 миллиметров осадков. Вызванные дождями оползни и наводнения были зафиксированы по меньшей мере в девяти городах Санта-Катарины. Известно, что в одном из них более 5 тыс. домов остались без электричества.

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