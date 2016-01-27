​Не менее пяти полицейских погибли при взрыве фугаса в Кении

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Не менее пяти полицейских погибли на востоке Кении у границы с Сомали, когда их грузовик подорвался на фугасе, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Взрыв произошел накануне намеченных на среду похорон кенийских военнослужащих, погибших при нападении боевиков исламистской группировки "Аш-Шабаб" на их базу в Сомали. Группировка заявила о более ста погибших миротворцах. Власти Кении число жертв не обнародовали. На похоронах ожидается присутствие президентов Кении и Нигерии Ухуру Кениаты и Мухаммаду Бухари.