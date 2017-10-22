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    Не менее пяти человек пострадали при взрыве в придорожном отеле в США

    Инцидент произошел в отеле Spring Hill на трассе 195

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек пострадали в результате взрыва в придорожном отеле города Мэнсфилд американского штата Коннектикут в субботу вечером.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

    Инцидент произошел около 17:00 по местному времени в отеле Spring Hill на трассе 195.

    На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. По предварительным данным, в результате инцидента могли пострадать от пяти до семи человек. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

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