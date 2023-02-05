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Не менее пяти человек пострадали при взрыве на западе Пакистана

Не менее пяти человек пострадали при взрыве на западе Пакистана По меньшей мере 5 человек пострадали в результате взрыва в городе Кветта (Пакистан).
Другие страны
5 февраля 2023 г. 12:33
Не менее пяти человек пострадали при взрыве на западе Пакистана

По меньшей мере пять человек пострадали в результате взрыва в городе Кветта пакистанской провинции Белуджистан.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, информацию об этом опубликовало издание Doon News.

В сообщении отмечается, что инцидент произошел на одном из блокпостов возле штаб-квартиры полиции Кветты. В результате взрыва пострадали пять человек. Пострадавших доставили в больницу.

В настоящее время район, где произошел инцидент, оцеплен полицией. Пока ни одна экстремистская группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение. В последние шесть месяцев ситуация в Белуджистане обострилась из-за активизации националистических и сепаратистских группировок, выступающих против мер, принимаемых пакистанским правительством по усилению централизации страны.

Напомним, 30 января в мечети Пакистана произошел взрыв. Так, камикадзе привел в действие взрывное устройство во время послеполуденной молитвы в мечети. В результате погиб 101 человек, около 200 человек получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан".

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