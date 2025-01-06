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Не менее пяти человек погибло, еще семеро получили ранения при нападении на бар в Мексике

Не менее пяти человек погибло, еще семеро получили ранения при нападении на бар в Мексике Пять человек погибли, еще семеро пострадали в результате атаки неизвестных на бар в городе Вильяэрмоса (штат Табаско) на юго-востоке Мексики.
Другие страны
6 января 2025 г. 01:48
Не менее пяти человек погибло, еще семеро получили ранения при нападении на бар в Мексике

Пять человек погибли, еще семеро пострадали в результате атаки неизвестных на бар в городе Вильяэрмоса (штат Табаско) на юго-востоке Мексики.

Как передает Report со ссылкой на местное издание El Universal, об этом заявил пресс-секретарь правительства региона Фернандо Васкес Росас.

По его словам, правоохранительные органы штата и федеральные службы развернули операцию по поиску виновных.

"По предварительным данным, в результате нападения пострадали семь человек, которым уже оказывается медицинская помощь. Район происшествия находится под контролем, генпрокуратура принимает меры по проведению соответствующего расследования", – добавил чиновник.

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