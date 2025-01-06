Не менее пяти человек погибло, еще семеро получили ранения при нападении на бар в Мексике

Пять человек погибли, еще семеро пострадали в результате атаки неизвестных на бар в городе Вильяэрмоса (штат Табаско) на юго-востоке Мексики.
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По его словам, правоохранительные органы штата и федеральные службы развернули операцию по поиску виновных.
"По предварительным данным, в результате нападения пострадали семь человек, которым уже оказывается медицинская помощь. Район происшествия находится под контролем, генпрокуратура принимает меры по проведению соответствующего расследования", – добавил чиновник.