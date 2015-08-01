Не менее пяти человек погибли в результате оползней в Бангладеш

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек стали жертвами оползней, вызванных проливными дождями на юге Бангладеш, еще трое получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает в субботу издание Daily Star.

Мощный тропический шторм обрушился на округ Бандарбан. В результате ливней куски влажной земли с близлежащего холма сошли на пять домов. Сотрудники пожарной службы смогли вытащить четырех пострадавших из-под завалов, однако один из них скончался по дороге в больницу.

По данным издания, среди погибших оказались двое детей. Еще два человека числятся пропавшими без вести.

В четверг власти Бангладеш эвакуировали порядка полумиллиона жителей прибрежных деревень после предупреждения о скором наступлении штормового циклона "Комен" из Бенгальского залива на южный берег страны. Тогда же вышло предупреждение о возможных оползнях из-за мощных ливней.





