Не менее пяти человек погибли в Перу из-за пожара в тюрьме

Минимум пять человек погибли в результате пожара в тюрьме в перуанском городе Уанкайо.

Минимум пять человек погибли в результате пожара в тюрьме в перуанском городе Уанкайо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Национальный пенитенциарный институт страны.

"Вчера примерно в 21:30 произошел пожар в мастерской по производству обуви в павильоне тюрьмы Уанкайо. Охранники учреждения незамедлительно сообщили о произошедшем пожарной службе, которая направила 30 сотрудников и 6 машин", - говорится в сообщении.

По словам ведомства, пять человек погибли от удушья. Как сообщила газета La Republica, пострадали 35 человек, 8 из них находятся в больнице в тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Тюрьма рассчитана на 680 заключенных, при этом в ней содержатся более 2 тыс. человек.