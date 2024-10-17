Не менее пяти человек погибли в Перу из-за пожара в тюрьме

Минимум пять человек погибли в результате пожара в тюрьме в перуанском городе Уанкайо.
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"Вчера примерно в 21:30 произошел пожар в мастерской по производству обуви в павильоне тюрьмы Уанкайо. Охранники учреждения незамедлительно сообщили о произошедшем пожарной службе, которая направила 30 сотрудников и 6 машин", - говорится в сообщении.
По словам ведомства, пять человек погибли от удушья. Как сообщила газета La Republica, пострадали 35 человек, 8 из них находятся в больнице в тяжелом состоянии. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Тюрьма рассчитана на 680 заключенных, при этом в ней содержатся более 2 тыс. человек.