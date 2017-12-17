Не менее пяти человек погибли в Пакистане при атаке на церковь - ВИДЕО

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли, еще двое получили ранения в результате атаки боевиков на церковь в воскресенье в городе Кветта (провинция Белуджистан, Пакистан).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила газета Dawn со ссылкой на министра внутренних дел Белуджистана Сарфараза Бугти.

По его сведениям, четыре террориста-смертника совершили нападение во время службы. Один из боевиков подорвался внутри церкви. По словам Бугти силы безопасности ликвидировали еще одного нападавшего возле входа в церковь после перестрелки. Двоим нападавшим удалось бежать.

"Операция еще не завершена. Мы ищем оставшихся террористов", - сказал Бугти.

Как отмечает издание, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.