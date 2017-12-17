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    Не менее пяти человек погибли в Пакистане при атаке на церковь - ВИДЕО

    Четыре террориста-смертника совершили нападение во время службы

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли, еще двое получили ранения в результате атаки боевиков на церковь в воскресенье в городе Кветта (провинция Белуджистан, Пакистан).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщила газета Dawn со ссылкой на министра внутренних дел Белуджистана Сарфараза Бугти.

    По его сведениям, четыре террориста-смертника совершили нападение во время службы. Один из боевиков подорвался внутри церкви. По словам Бугти силы безопасности ликвидировали еще одного нападавшего возле входа в церковь после перестрелки. Двоим нападавшим удалось бежать.

    "Операция еще не завершена. Мы ищем оставшихся террористов", - сказал Бугти.

    Как отмечает издание, двое пострадавших находятся в критическом состоянии. 

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