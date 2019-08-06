Не менее пяти человек погибли при взрыве бомбы в Кабуле

По меньшей мере пять человек были убиты и семеро получили ранения в результате взрыва, прогремевшего во вторник после полудня в северной части столицы Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на TOLOnews, взрывное устройство было прикреплено к велосипеду, оставленному на обочине одной из улиц. Взрыв прогремел, когда мимо проезжала машина, принадлежавшая управлению по борьбе с наркотиками афганского МВД.

Министерство не сообщает, есть ли среди погибших и пострадавших его сотрудники.