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Не менее пяти человек погибли из-за различных инцидентов на авиашоу в Индии

Не менее пяти человек погибли из-за различных инцидентов на авиашоу в Индии По меньшей мере пять человек погибли, 40 пострадали в воскресенье в давке и от обезвоживания на авиашоу в Ченнаи.
Другие страны
7 октября 2024 г. 09:12
Не менее пяти человек погибли из-за различных инцидентов на авиашоу в Индии

По меньшей мере пять человек погибли, 40 пострадали в воскресенье в давке и от обезвоживания на авиашоу в Ченнаи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Indian Express.

По ее информации, трагедия произошла на мероприятии, посвященном 92-летию военно-воздушных сил Индии. На двухкилометровом пляже Marina Beach собрались 1,2 млн зрителей, чтобы наблюдать за демонстрационными полетами самолетов.

Власти и организаторы оказались не готовы к такому наплыву людей. По окончании зрелища на выходе возник хаос и давка, в результате которой погибли от двух до трех человек, 40 зрителей пострадали и были госпитализированы. Во время авиашоу в 36-градусную жару из-за обезвоживания организма срочная медицинская помощь потребовалась 150 посетителям. Некоторые из них скончались.

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Версия на английском языке Massive crowd, inadequate preparations lead to fatalities at Indian air spectacular

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