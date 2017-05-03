Не менее двух человек погибли в результате атаки на конвой НАТО в Кабуле

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли в среду в результате мощного взрыва, прогремевшего в столице Афганистана.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал TOLO News, террорист-смертник подорвался вблизи колонны военных НАТО.

По данным агентства Reuters, в непосредственной близости от места взрыва находятся посольство США и штаб небоевой миссии НАТО "Решительная поддержка" (Resolute Support).

Информация о том, являются ли погибшие иностранными военнослужащими, не приводится.