В результате пожара в Мумбаи погибли не менее двух человек

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли, около десятка получили сильные ожоги в результате пожара, уничтожившего свыше тысячи домов в городе Мумбаи на западе Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила местная полиция.

"Возгорание произошло в 12:30 утра в районе Кандивали на северо-западе города, - заявили в правоохранительных органах. - По предварительным данным, причиной пожара, охватившего территорию свыше 4 кв. км, стал взрыв баллона бытового газа".

Согласно показаниям очевидцев, по мере распространения огня прогремело еще около десятка взрывов. Район, где произошло возгорание, считается одним из наименее престижных. Пожарные прибыли с некоторой задержкой из-за больших пробок.

В тушении принимало участие 15 пожарных расчетов, которым удалось локализовать очаги возгорания лишь спустя три с половиной часа. К настоящему моменту огонь почти потушен. Спасатели обследуют местность.

"Пожар возник в самый разгар рабочего дня, когда большинство местных жителей отправилось на заработки. Иначе жертв могло быть больше", - отметил в интервью журналистам комиссар управления полиции Северного Мумбаи.