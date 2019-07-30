Не менее двух человек погибли при падении автобуса с моста в реку на юге Китая

По меньшей мере два человека погибли, еще девять получили разные травмы в результате падения пассажирского автобуса с моста в реку в городе Хайкоу (провинция Хайнань, Южный Китай).

Как передаёт Report, oб этом во вторник сообщил информационный портал Sina.

По его данным, инцидент произошел во вторник в 08:30 по местному времени (04:30), когда большой пассажирский автобус выехал за пределы полосы движения и упал с моста в реку. В момент аварии в транспортном средстве находились водитель и пассажиры.

На месте происшествия работает аварийно-спасательная бригада. Пострадавшие были немедленно доставлены в медицинские учреждения, четверо из них получили тяжелые травмы.

Причина инцидента устанавливается.