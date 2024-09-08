Не менее двух человек погибли на границе Афганистана и Пакистана

Не менее двух человек погибли на границе Афганистана и Пакистана

По меньшей мере два человека погибли в результате столкновений между бойцами захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" и пограничными войсками Пакистана.

https://static.report.az/photo/9430b6c1-56e5-3af1-b435-62cf741fae03.jpg https://static.report.az/photo/9430b6c1-56e5-3af1-b435-62cf741fae03.jpg