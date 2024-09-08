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Не менее двух человек погибли на границе Афганистана и Пакистана

Не менее двух человек погибли на границе Афганистана и Пакистана По меньшей мере два человека погибли в результате столкновений между бойцами захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" и пограничными войсками Пакистана.
Другие страны
8 сентября 2024 г. 20:58
Не менее двух человек погибли на границе Афганистана и Пакистана

По меньшей мере два человека погибли в результате столкновений между бойцами захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" и пограничными войсками Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TOLOnews.

По его сведениям, периодические бои между талибами и пакистанскими военными в районе спорной границы в афганской провинции Хост продолжаются уже второй день.

В результате столкновений погибли два человека, включая женщину, число раненых достигло 11. Заместитель губернатора региона посетил в субботу вечером район боевых действий, где встретился с пограничниками "Талибана" и местными жителями. Как отмечается, он поручил силам безопасности подавить тех, кто нарушил границу и зашел на территорию Афганистана.

Напомним, что 7 сентября телеканал TOLOnews проинформировал со ссылкой на источник, что бои между талибами и пакистанскими пограничниками вновь начались в субботу из-за строительства афганской стороной блокпоста на спорной границе. Согласно утверждению собеседника канала, с обеих сторон есть жертвы, однако их точное число не приводится. В районе наблюдаются перемещения военных.

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