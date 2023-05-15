Не менее двух человек погибли, еще пятеро пострадали при стрельбе в Аризоне

Не менее двух человек погибли, еще пятеро пострадали при стрельбе в Аризоне

В результате стрельбы в городке Юма на юго-западе Аризоны, США, погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили огнестрельные ранения.

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В результате стрельбы в городке Юма на юго-западе Аризоны, США, погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили огнестрельные ранения. Об этом Report сообщает со ссылкой на местное отделение телеканала ABC News. По сведениям полиции, стрельба произошла в районе 11 часов вечера в жилом районе к юго-востоку от центра Юмы. На месте происшествия по прибытии правоохранителей были обнаружены семеро пострадавших. Двое из них, 19 и 20-летние юноши погибли в медицинских учреждениях, куда они были доставлены. Полиция продолжает поиски подозреваемых, взамен на любую информацию, способствующую их поимке, обещано вознаграждение в размере 1 000 долларов. Подпишитесь на наш Telegram канал