Не менее двух человек погибли, еще пятеро пострадали при стрельбе в Аризоне

В результате стрельбы в городке Юма на юго-западе Аризоны, США, погибли по меньшей мере два человека, еще пятеро получили огнестрельные ранения.
Об этом
По сведениям полиции, стрельба произошла в районе 11 часов вечера в жилом районе к юго-востоку от центра Юмы. На месте происшествия по прибытии правоохранителей были обнаружены семеро пострадавших.
Двое из них, 19 и 20-летние юноши погибли в медицинских учреждениях, куда они были доставлены.
Полиция продолжает поиски подозреваемых, взамен на любую информацию, способствующую их поимке, обещано вознаграждение в размере 1 000 долларов.