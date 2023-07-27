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Не менее девяти человек погибли при наводнениях на востоке Афганистана

Не менее девяти человек погибли при наводнениях на востоке Афганистана По меньшей мере девять человек погибли, еще семеро получили ранения в результате внезапных наводнений в провинции Парван на востоке Афганистана.
Другие страны
27 июля 2023 г. 04:53
Не менее девяти человек погибли при наводнениях на востоке Афганистана

По меньшей мере девять человек погибли, еще семеро получили ранения в результате внезапных наводнений в провинции Парван на востоке Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель администрации провинции Хекматулла Шамим.

По его словам, после сильных дождей наводнения обрушились на несколько деревень провинции, уничтожив 200 жилых домов, сотни гектаров сельскохозяйственных угодий, 36 км дорог, несколько водных каналов и унеся жизни десятков животных.

Метеорологические службы Афганистана прогнозируют усиление дождей и наводнений в некоторых районах горной страны в ближайшие дни.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanın şərqində daşqınlar nəticəsində 9 nəfər ölüb, 7 nəfər yaralanıb

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