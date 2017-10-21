Не менее девяти человек на юго-западе Китая оказались под завалом из-за оползня

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Как минимум девять человек объявлены пропавшими без вести в районе города Чунцин (Юго-Западный Китай) в результате оползня, сошедшего на деревню Гуанъань (уезд Уси).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил информационный портал Sina.

Согласно предварительной оценке, на населенный пункт с ближайшей горы утром в 10:35 по местному времени обрушилось более 6 млн куб. метров каменистой породы. Власти уже направили к месту инцидента спасателей и кареты скорой помощи. Число пострадавших среди местного населения уточняется.