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    Не менее девяти человек на юго-западе Китая оказались под завалом из-за оползня

    К месту инцидента направлены спасатели и кареты скорой помощи

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Как минимум девять человек объявлены пропавшими без вести в районе города Чунцин (Юго-Западный Китай) в результате оползня, сошедшего на деревню Гуанъань (уезд Уси).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил информационный портал Sina.

    Согласно предварительной оценке, на населенный пункт с ближайшей горы утром в 10:35 по местному времени обрушилось более 6 млн куб. метров каменистой породы. Власти уже направили к месту инцидента спасателей и кареты скорой помощи. Число пострадавших среди местного населения уточняется.

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