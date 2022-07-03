Не менее четырех человек погибли в результате обвала на леднике в Италии

По меньшей мере четыре человека стали жертвами обвала ледяной массы на леднике Мармолада на северо-востоке Италии в Доломитовых Альпах.
Как сообщает в воскресенье агентство ANSA, их тела были обнаружены в ледяной массе, но пока не извлечены.
По данным газеты La Repubblica, по меньшей мере семь человек получили ранения, в том числе один - тяжелые. Спасены 15 человек. Поиски других пострадавших продолжаются.
В операции по спасению задействованы пять вертолетов. Накануне сообщалось о достижении нового температурного рекорда на вершине, слишком теплая погода могла привести к обвалу. Опасность новых обвалов сохраняется, предупреждают специалисты.