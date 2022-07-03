Не менее четырех человек погибли в результате обвала на леднике в Италии

Не менее четырех человек погибли в результате обвала на леднике в Италии

По меньшей мере четыре человека стали жертвами обвала ледяной массы на леднике Мармолада на северо-востоке Италии в Доломитовых Альпах.

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