 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Не менее четырех человек погибли в результате теракта в Ливии

    Один из погибших - глава антикоррупционного ведомства страны Мохамед Бугейгис

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человека погибли сегодня, еще 14 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в районе Кееш в центре Бенгази (на востоке Ливии).

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, среди погибших числится глава антикоррупционного ведомства страны Мохамед Бугейгис, который, в свою очередь, поддерживал Ливийскую национальную армию (ЛНА), возглавляемую маршалом Халифой Хафтаром.

    Как сообщили Reuters очевидцы, "взрыв произошел рядом с автомобилем чиновника в тот момент, когда он собирался его покинуть".

    Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi