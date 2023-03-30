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Не менее 9 военных убиты при нападении боевиков на севере Колумбии

Не менее 9 военных убиты при нападении боевиков на севере Колумбии Не менее девяти солдат погибли, еще девять получили ранения в результате нападения боевиков на группу военных на северо-востоке Колумбии.
Другие страны
30 марта 2023 г. 03:19
Не менее 9 военных убиты при нападении боевиков на севере Колумбии

Не менее девяти солдат погибли, еще девять получили ранения в результате нападения боевиков на группу военных на северо-востоке Колумбии.

Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, военнослужащие осуществляли охрану магистрального нефтепровода Кано Лимон - Ковенас в муниципалитете Эль-Кармен в северном департаменте Норте-де-Сантандер на границе с Венесуэлой.

По предварительной информации властей, нападавшие были членами повстанческой Армии национального освобождения (АНО).

Боевики применили оружие дальнего действия и самодельные взрывные устройства. Сообщается, что семеро погибших являются солдатами-срочниками, остальные два - офицеры вооруженных сил страны.

Президент Колумбии Густаво Петро осудил нападение и призвал повстанцев к переговорам.

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