Не менее 9 военных убиты при нападении боевиков на севере Колумбии

Не менее девяти солдат погибли, еще девять получили ранения в результате нападения боевиков на группу военных на северо-востоке Колумбии.
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По предварительной информации властей, нападавшие были членами повстанческой Армии национального освобождения (АНО).
Боевики применили оружие дальнего действия и самодельные взрывные устройства. Сообщается, что семеро погибших являются солдатами-срочниками, остальные два - офицеры вооруженных сил страны.
Президент Колумбии Густаво Петро осудил нападение и призвал повстанцев к переговорам.