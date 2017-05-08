Не менее 80 мигрантов погибли в Средиземноморье

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Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Около 80 мигрантов погибли в результате кораблекрушения в Средиземном море.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом рассказали 40 спасенных мигрантов, которые были доставлены в порт Поццалло, под Рагузой (остров Сицилия).

Всего на борту находились 120 человек. Судно, отплывшее от ливийских берегов, быстро стало набирать воду, и все находившиеся в нем мигранты оказались в открытом море. Только треть из них дождались помощи.

На основании этих свидетельств прокуратура Рагузы начала расследование.