Не менее 8 человек пострадали в результате стрельбы во Флориде

В городке Форт-Пирс в американском штате Флорида произошла стрельба, восемь человек получили ранения.
Об этом передает
Отмечается, что ЧП произошло во время мероприятия MLK (посвящено наследию правозащитника Мартина Лютера Кинга-младшего) парке lllouis Ellis. На место прибыли полицейские.
Один из пострадавших находится в больнице в критическом состоянии. Степень тяжести ранения других уточняется.
Офис шерифа расследует несколько версий, власти работают над поиском подозреваемого. Рассматривается и версия, что стрелявший действовал не один.