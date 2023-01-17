Не менее 8 человек пострадали в результате стрельбы во Флориде

В городке Форт-Пирс в американском штате Флорида произошла стрельба, восемь человек получили ранения.

В городке Форт-Пирс в американском штате Флорида произошла стрельба, восемь человек получили ранения.

Об этом передает Report со ссылкой на "Известия".

Отмечается, что ЧП произошло во время мероприятия MLK (посвящено наследию правозащитника Мартина Лютера Кинга-младшего) парке lllouis Ellis. На место прибыли полицейские.

Один из пострадавших находится в больнице в критическом состоянии. Степень тяжести ранения других уточняется.

Офис шерифа расследует несколько версий, власти работают над поиском подозреваемого. Рассматривается и версия, что стрелявший действовал не один.