Не менее 8 человек погибли в результате взрывов в Нигерии

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 8 человек погибли, 12 получили ранения в результате теракта в лагере для лиц, бежавших от действий исламистской группировки "Боко харам", на северо-востоке Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По его данным, "взрывы произошли в городке Банки на окраине штата Борно, близ границы с Камеруном". "Две смертницы, которых сначала считали беженками, взорвали себя в лагере, - цитирует агентство слова источника в местной службе безопасности Халида Аджи. - Первый взрыв произошел около 8 часов утра, второй несколько минут спустя. В результате теракта 8 человек погибли, 12 - получили ранения".