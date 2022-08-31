Более 70 регионов Пакистана признали пострадавшими в результате наводнений

По меньшей мере 72 региона Пакистана признаны пострадавшими в результате наводнений.

По меньшей мере 72 региона Пакистана признаны пострадавшими в результате наводнений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари, выступая на пресс-конференции, посвященной запуску "Плана противодействия наводнению 2022 года".

"Из-за своего географического положения и стечения других факторов Пакистан стал эпицентром крупнейшей в нынешнем столетии угрозы существованию - глобального потепления. В некоторых случаях вода наблюдается повсеместно, в виде непрерывной линии затопления. 72 округа признаны пострадавшими, в результате стихийного бедствия, - сказал он. - Наводнения оказали влияние на жизни более 33 млн человек, что сравнимо с размером населения маленького государства. Погибли свыше 1 тыс. жителей, включая женщин и детей. Многие пострадали".

Министр добавил, что стихия вынудила сотни тысяч людей покинуть свои дома и переместиться в специально организованные властями Пакистана лагеря. Они "ежедневно сталкиваются с нехваткой продовольствия, чистой воды, убежищ и базовых услуг здравоохранения".