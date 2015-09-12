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    Число погибших при падении крана в Мекке выросло до 107 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Ранее появилась информация о 87 погибших и 184 пострадавших.

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате обрушения крана на мечеть Аль-Харам в Мекке увеличилось до 107 человек, 238 получили ранения, сообщает гражданская оборона Саудовской Аравии в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее сообщалось о 87 погибших и 184 пострадавших, напоминает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    По данным СМИ, причиной падения стали сильные дожди и ветры.

    Мечеть Аль-Харам — Запретная мечеть — главная и крупнейшая в мире мечеть, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама — Кааба.

    Мекка в настоящее время заполнена желающими совершить хадж. Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Завершается хадж праздником Курбан-байрам (в этом году 24-26 сентября).

    *** 01.16

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ По предварительным данным, причиной падения башенного крана на крупнейшую в мире мечеть Аль-Харам стали сильные дожди и ветры. 87 человек погибли, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По меньшей мере 201 человек получил ранения в результате обрушения крана на мечеть Аль-Харам в Мекке, сообщает гражданская оборона Саудовской Аравии в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее сообщалось о 87 погибших и 184 пострадавших.

    По данным СМИ, причиной падения стали сильные дожди и ветры.

    Мечеть Аль-Харам — Запретная мечеть — главная и крупнейшая в мире мечеть, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама — Кааба.

    Мекка в настоящее время заполнена желающими совершить хадж. Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Завершается хадж праздником Курбан-байрам (в этом году 24-26 сентября).

    *** 00.00

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Число погибших в результате обрушения крана на мечеть Аль-Харам в Мекке увеличилось до 87 человек, сообщает гражданская оборона Саудовской Аравии в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее сообщалось о 65 погибших и 184 пострадавших.

    По данным СМИ, причиной падения стали сильные дожди и ветры. Гражданская оборона добавила к некоторым сообщениям о происшествии хэштег "Священная буря".

    Мечеть Аль-Харам — Запретная мечеть — главная и крупнейшая в мире мечеть, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама — Кааба.

    Мекка в настоящее время заполнена желающими совершить хадж. Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке и Медине предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Завершается хадж праздником Курбан-байрам (в этом году 24-26 сентября).

    *** 22.58

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 184 человека получили ранения в результате обрушения крана на мечеть Аль-Харам в Мекке, сообщает гражданская оборона Саудовской Аравии в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее сообщалось о 65 погибших и 154 пострадавших.

    По данным СМИ, причиной падения стали сильные дожди и ветры.

    Мечеть Аль-Харам — Запретная мечеть — главная и крупнейшая в мире мечеть, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама — Кааба.

    *** 22.01

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Число жертв падения крана в Мекке возросло до 65 человек, еще около 80 пострадали. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на представителей гражданской обороны Саудовской Аравии.

    Трагический инцидент произошел сегодня в главной и крупнейшей в мире мечети аль-Харам. Большинство жертв - паломники, совершавшие хадж к святым местам ислама. По предварительным данным, причиной обрушения башенного крана, который пробил крышу и рухнул прямо на головы сотен паломников, стали сильные порывы ветра. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать бригады спасателей и медиков.

    В Аль-Масджид аль-Харам (Заповедная или Запретная мечеть) хранится главная святыня ислама - Кааба. Саудовские власти уже около двух лет ведут там масштабную реконструкцию.

    Основные обряды хаджа к святым местам в Мекке и Медине в этом году пройдут с 21 по 26 сентября. Кульминацией большого паломничества станет 23 сентября главный праздник мусульман - Ид аль-Адха (праздник жертвоприношения).

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