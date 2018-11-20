Не менее 50 человек погибли в результате взрыва во дворце бракосочетаний в Кабуле - ОБНОВЛЕНО

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Число погибших при взрыве в столице Афганистана Кабуле выросло до 50 человек, сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны, полученном РИА Новости. Ранее сообщалось о 43 погибших и 83 раненых, передает Report.

Число погибших при нападении в Кабуле увеличилось до 50 человек, 72 пострадали", — говорится в заявлении.

Взрыв прогремел в Кабуле внутри зала в центре города, где проходили празднества в честь дня рождения Пророка Мухаммада. По предварительным данным, взрыв совершил смертник. Президент Афганистана объявил среду днем траура.

***18:54

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 40 человек погибли, 80 получили ранения в результате взрыва во дворце бракосочетаний в афганской столице Кабуле.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TOLOnews в Twitter со ссылкой на минздрав страны.

По предварительным данным министерства внутренних дел Афганистана, террорист-смертник подорвал себя в зале свадебных торжеств. В этот момент в помещении проходило мероприятие по случаю дня рождения пророка Мухаммеда.

Пострадавшим начали оказывать медицинскую помощь.