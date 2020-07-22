Не менее 50 человек погибли при авиаударе на западе Афганистана

В результате авиационного удара в провинции Герат на западе Афганистана погибли по меньшей мере 50 человек.

В результате авиационного удара в провинции Герат на западе Афганистана погибли по меньшей мере 50 человек.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию очевидца.

По словам собеседника агентства, командир талибов Кари Гулам Наби был недавно освобожден из тюрьмы в Пул-э-Чархи. Его собрались поприветствовать друзья - в этот момент и произошел авиаудар, унесший жизни не менее 50 человек.

По данным представителей местной больницы, куда поступило пять пострадавших, инцидент произошел утром в среду.

Официальных данных о жертвах удара нет, однако, по имеющимся данным, среди погибших есть мирные жители.