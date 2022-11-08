Не менее 5 заключенных погибли при столкновении в тюрьме Эквадора

Столкновения между конфликтующими бандами заключенных произошли в тюрьме El Inca в Кито, столице Эквадора.

Столкновения между конфликтующими бандами заключенных произошли в тюрьме El Inca в Кито, столице Эквадора.

Как передает Report со ссылкой на газету El-Universo , беспорядки унесли жизни по меньшей мере пяти осужденных, еще столько же получили ранения.

В настоящее время ситуация в исправительном учреждении находится под контролем администрации. Сведений о состоянии пострадавших обнародовано не было. На минувшей неделе более 15 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих получили ранения во время беспорядков в тюрьме №1 в городе Гуаякиль.

Попытка навести порядок в тюрьмах привела к резкому ухудшению ситуации в сфере безопасности в южноамериканской стране. После серии нападений на сотрудников силовых структур, жертвами которых стали пять человек, власти в начале текущего месяца ввели режим чрезвычайного положения в провинциях Гуаяс, Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас и Эсмеральдас.