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Не менее 5 заключенных погибли при столкновении в тюрьме Эквадора

Не менее 5 заключенных погибли при столкновении в тюрьме Эквадора Столкновения между конфликтующими бандами заключенных произошли в тюрьме El Inca в Кито, столице Эквадора.
Другие страны
8 ноября 2022 г. 08:03
Не менее 5 заключенных погибли при столкновении в тюрьме Эквадора

Столкновения между конфликтующими бандами заключенных произошли в тюрьме El Inca в Кито, столице Эквадора.

Как передает Report со ссылкой на газету El-Universo, беспорядки унесли жизни по меньшей мере пяти осужденных, еще столько же получили ранения.

В настоящее время ситуация в исправительном учреждении находится под контролем администрации. Сведений о состоянии пострадавших обнародовано не было. На минувшей неделе более 15 сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих получили ранения во время беспорядков в тюрьме №1 в городе Гуаякиль.

Попытка навести порядок в тюрьмах привела к резкому ухудшению ситуации в сфере безопасности в южноамериканской стране. После серии нападений на сотрудников силовых структур, жертвами которых стали пять человек, власти в начале текущего месяца ввели режим чрезвычайного положения в провинциях Гуаяс, Санто-Доминго-де-лос-Тсачилас и Эсмеральдас.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Ekvadorun paytaxtında həbsxanada iğtişaşlar zamanı beş məhbus ölüb"

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