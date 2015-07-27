Не менее 5 человек стали жертвами оползней на юго-востоке Бангладеш

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли и более десяти пострадали в результате разрушительных оползней в горном районе Кокс-Базар на юго-востоке Бангладеш.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

"На данный момент поисковым командам удалось извлечь тела пяти погибших, среди которых три женщины и шестилетний ребенок", - сообщил агентству представитель местной полиции.

Сход мощных оползней, вызванный проливными дождями, начался в воскресенье. По словам представителя, оползни привели к разрушению не менее четырех домов в понедельник. Власти проводят спасательные операции с участием армии, сотрудников пограничной службы, пожарных и полиции страны.

В июне не менее 21 человека стали жертвами наводнений и оползней на юго-востоке страны, сообщает агентство.

Период муссонов в Бангладеш продолжается с июня по сентябрь. При этом оползни, вызываемые ливнями, нередко уносят десятки человеческих жизней.





