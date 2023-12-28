Не менее 40 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в Либерии

По меньшей мере 40 человек погибли, десятки пострадали в результате взрыва автоцистерны в центральной части Либерии.
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Агентство отмечает, что автоцистерна съехала с дороги и загорелась в городе Тотота либерийского графства Бонг. По словам очевидцев, после аварии несколько человек пытались собрать выливающийся бензин, впоследствии произошел взрыв.
Среди погибших одна женщина и трое детей в возрасте от шести до девяти лет, сообщил замминистра на брифинге. Он добавил, что число жертв может возрасти.