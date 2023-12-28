О нас

Не менее 40 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в Либерии

Не менее 40 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в Либерии По меньшей мере 40 человек погибли, десятки пострадали в результате взрыва автоцистерны в центральной части Либерии.
Другие страны
28 декабря 2023 г. 07:34
Не менее 40 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в Либерии

По меньшей мере 40 человек погибли, десятки пострадали в результате взрыва автоцистерны в центральной части Либерии.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил главный врач и заместитель министра здравоохранения Фрэнсис Катех.

Агентство отмечает, что автоцистерна съехала с дороги и загорелась в городе Тотота либерийского графства Бонг. По словам очевидцев, после аварии несколько человек пытались собрать выливающийся бензин, впоследствии произошел взрыв.

Среди погибших одна женщина и трое детей в возрасте от шести до девяти лет, сообщил замминистра на брифинге. Он добавил, что число жертв может возрасти.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Трамп заявил, что Европа должна помогать Украине наравне с США
Трамп заявил, что Европа должна помогать Украине наравне с США
28 декабря 2023 г. 06:11
В Пекине возник пожар в самострое, есть жертвы
В Пекине возник пожар в самострое, есть жертвы
28 декабря 2023 г. 05:06
В ДР Конго не менее 40 человек погибли в результате проливных дождей
В ДР Конго не менее 40 человек погибли в результате проливных дождей
28 декабря 2023 г. 04:39
Портфель заказов оборонных компаний мира резко вырос на фоне напряженности в геополитике
Портфель заказов оборонных компаний мира резко вырос на фоне напряженности в геополитике
28 декабря 2023 г. 04:23
Ким Чен Ын заявил, что армия и военная промышленность должны ускорить подготовку к войне
Ким Чен Ын заявил, что армия и военная промышленность должны ускорить подготовку к войне
28 декабря 2023 г. 03:50
Крупнейший банк Франции BNP Paribas заподозрили в отмывании денег
Крупнейший банк Франции BNP Paribas заподозрили в отмывании денег
28 декабря 2023 г. 03:14
В результате ДТП в Индии погибли не менее 12 человек
В результате ДТП в Индии погибли не менее 12 человек
28 декабря 2023 г. 02:40
США выделили Украине пакет военной помощи на $250 млн
США выделили Украине пакет военной помощи на $250 млн
28 декабря 2023 г. 01:38
В Аргентине прошли очередные протесты из-за реформ президента Милея
В Аргентине прошли очередные протесты из-за реформ президента Милея
28 декабря 2023 г. 00:24
Израильская армия уничтожила шахты туннелей ХАМАС в Газе
Израильская армия уничтожила шахты туннелей ХАМАС в Газе
27 декабря 2023 г. 23:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi