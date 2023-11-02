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Не менее 40 человек были убиты при нападении боевиков на северо-востоке Нигерии

Не менее 40 человек были убиты при нападении боевиков на северо-востоке Нигерии По меньшей мере 40 человек были убиты боевиками из группировки "Боко харам" в течение двух дней в одной из деревень штата Йобе на северо-востоке Нигерии.
Другие страны
2 ноября 2023 г. 00:18
Не менее 40 человек были убиты при нападении боевиков на северо-востоке Нигерии

По меньшей мере 40 человек были убиты боевиками из группировки "Боко харам" в течение двух дней в одной из деревень штата Йобе на северо-востоке Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил представитель полиции штата Абдулкарим Дунгус.

Крупнейшая на западе Африки радикальная террористическая группировка "Боко харам" возникла на севере Нигерии в 2002 году. В 2015 году правительственные силы Нигерии нанесли ей крупное поражение и существенно сократили находящуюся под ее контролем территорию.

В том же году в "Боко харам" произошел раскол, часть структур боевиков объявила, что присоединилась к террористической группировке ИГИЛ. Члены группировки время от времени также совершают нападения на территории соседних стран — Камеруна, Нигера, Чада.

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