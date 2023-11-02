Не менее 40 человек были убиты при нападении боевиков на северо-востоке Нигерии

Не менее 40 человек были убиты при нападении боевиков на северо-востоке Нигерии

По меньшей мере 40 человек были убиты боевиками из группировки "Боко харам" в течение двух дней в одной из деревень штата Йобе на северо-востоке Нигерии.

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