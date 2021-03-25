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Не менее 4,1% населения ЕС привились обеими дозами вакцины от коронавируса

Не менее 4,1% населения ЕС привились обеими дозами вакцины от коронавируса Евросоюз получил на данный момент 88 млн доз вакцины, использовал 62 млн
Другие страны
25 марта 2021 г. 17:35
Не менее 4,1% населения ЕС привились обеими дозами вакцины от коронавируса

Евросоюз за 3 месяца с начала вакцинации от COVID-19 привил двумя дозами 18,2 млн человек, что составляет 4,1% всего населения 27 стран сообщества.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, открывая саммит глав государств и правительств Евросоюза в онлайн-формате. Основные тезисы своего выступления она опубликовала в "Твиттере".

"Евросоюз получил на данный момент 88 млн доз вакцины, использовал 62 млн, прививки двумя дозами получили 18,2 млн человек, что составляет 4,1% всего населения", - заявила она.

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