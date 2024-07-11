Не менее 38 человек погибли в индийском штате Уттар-Прадеш из-за ударов молний

Не менее 38 человек погибли в индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны в среду из-за ударов молний во время дождя.

Не менее 38 человек погибли в индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны в среду из-за ударов молний во время дождя.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета India Today.

"По меньшей мере 38 человек погибли в среду в разных районах штата Уттар-Прадеш от ударов молний. Инциденты происходят на фоне наводнений, которые привели к остановке нормальной жизни в штате", - говорится в сообщении издания.

Жертвами инцидентов в основном оказывались работники ферм и люди, укрывавшиеся от дождя под деревьями. Наибольшее число погибших, 11 человек, было зарегистрировано в городе Пратапгарх. Десятки людей в регионе также получили ожоги.

В ближайшие пять дней дождь с грозой будет продолжаться в регионе.