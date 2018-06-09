Не менее 30 человек стали жертвами мощного урагана в Индии

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 30 человек погибли и еще около 20 получили серьезные травмы из-за мощных грозовых ливней и шквалистого ветра, обрушившихся вечером в пятницу на индийский штат Уттар-Прадеш, передает Report.

Как сообщает в субботу телеканал NDTV, грозы в северной части Индии могут продолжиться и в ближайшие дни. По данным телеканала, причиной травм и гибели людей стали упавшие деревья, обрушение кровли и удары молний. Грозовые ливни разразились в штате на фоне экстремальной жары, при которой столбик термометра поднимался выше 42 градусов. По меньшей мере два человека уже скончались от теплового удара.