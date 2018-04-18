Не менее 30 человек пострадали в ДТП со школьными автобусами в Техасе

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 30 человек, в том числе 25 школьников, были госпитализированы в среду в результате ДТП с участием двух школьных автобусов и грузовика в американском штате Техас.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания ABC.

Ученики пятого класса направлялись на экскурсию в музей в Хьюстоне, когда грузовик местной энергетической компании врезался сзади в один из школьных автобусов, из-за чего тот врезался во второй автобус, который ехал впереди.

Как отмечает телекомпания, пострадавшие получили незначительные травмы. Информация о причинах ДТП не приводится.