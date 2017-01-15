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    Не менее 30 человек погибли во время бунта в одной из тюрем Бразилии

    Ранее сообщалось о десяти убитых, трое их которых были обезглавлены

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 30 человек погибли в ходе бунта, вспыхнувшего в вечером 14 января в крупнейшей тюрьме бразильского штата Риу-Гранди-ду-Норти на севере страны.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Ранее сообщалось о десяти убитых, трое их которых были обезглавлены.

    Агентство отмечает, что жертв может оказаться еще больше. Известно, что в тюрьме содержатся около 1200 заключенных, хотя она рассчитана лишь на 620 человек.

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